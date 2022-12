«Πνίγεται» η Λισαβόνα από τις βροχοπτώσεις

Ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώνονται στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν υπόγειες σήραγγες, να παρασυρθούν αυτοκίνητα, να αναγκαστούν οι αρχές να διακόψουν τα δρομολόγια των λεωφορείων και των τραμ και να κλείσουν ορισμένοι κεντρικοί δρόμοι.

Το γραφείο του δημάρχου της Λισαβόνας έθεσε την πόλη σε «κόκκινη» προειδοποίηση κακοκαιρίας περίπου στις 6.30 π.μ και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν τις μετακινήσεις στην πρωτεύουσα στις εκβολές του Τάγου ποταμού.

Από τα μεσάνυχτα οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών ανέφεραν 275 περιστατικά στη Λισαβόνα και στη γειτονική πόλη Σετούμπαλ, ανάμεσά τους πλημμυρισμένους δρόμους, σήραγγες και σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Ο διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Άντρε Φερνάντες είπε σε συνέντευξη Τύπου ότι δεν θα είναι εύκολη η επιστροφή στην κανονικότητα, καθώς οι βροχοπτώσεις πιθανόν να ενταθούν.

Το γραφείο του δημάρχου ανακοίνωσε ότι δεν λειτουργούν τα λεωφορεία και τα τραμ της πόλης, το μετρό δεν λειτουργεί πλήρως και κάποιοι σιδηροδρομικοί σταθμοί δεν είναι προσβάσιμοι επειδή έχουν πλημμυρίσει.

Αντίξοες καιρικές συνθήκες παρέλυσαν την περασμένη Τετάρτη την μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας, ενώ ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε ένα πλημμυρισμένο υπόγειο.

Σφοδρές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν σήμερα και σε άλλα τμήματα της χώρας με την μετεωρολογική υπηρεσία IPMA να κηρύσσει κόκκινο συναγερμό στην κεντρική συνοικία Πορταλέγκρε.

«Σήμερα είναι μια ημέρα για να μείνουμε στο σπίτι, να εργαστούμε από το σπίτι, κάτι σαν την περίοδο της πανδημίας. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να βοηθήσουμε αυτούς που εργάζονται για να βοηθούν εμάς στους δρόμους», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο SIC ο επικεφαλής της IPMA Μιγκέλ Μιράντα.

Οι δημοτικές αρχές της Λισαβόνας δέχτηκαν κριτική επειδή απέτυχαν στη διάρκεια των χρόνων να κατασκευάσουν υποδομές για να αποτρέψουν τις πλημμύρες. Ο δήμαρχος Κάρλος Μοέδας είπε ότι σύντομα θα ξεκινήσουν έργα για την κατασκευή μιας σήραγγας αποστράγγισης μήκους πέντε χιλιομέτρων.

Ironic, that while I’m in Paris to talk about groundwater, back home on my street in Lisbon there’s a surface water problem happening right now. 😳

I’ve never seen surface flooding like this I my street in the 5 years I’ve lived there. #lisbon #rain #flood pic.twitter.com/cqUpoShyXv