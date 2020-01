Πολεμική ατμόσφαιρα στη Μέση Ανατολή

Το αμερικανικό Πεντάγωνο και η ανώτατη διοίκηση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν επιβεβαίωσαν τον θάνατο έπειτα από αμερικανική επίθεση του υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί, αρχηγού των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων που δραστηριοποιούνται εκτός Ιράν. Επίσης, επιβεβαιώθηκε και ο θάνατος του Αμπού Μαχντί Αλ Μουχαντί, ο οποίος υπήρξε βοηθός διοικητής των ιρανικών δυνάμεων εκτός Ιράν και δεξί χέρι του υποστρατήγου Σουλεϊμανί.

Με λίγα λόγια, με μία επιδρομή αμερικανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά του αεροδρομίου της Βαγδάτης αποκεφαλίστηκε πλήρως η ηγεσία του ενόπλου βραχίονα της Τεχεράνης που δρα στο Ιράκ και στη Συρία. Η επιδρομή αυτή διετάχθη προσωπικά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και είναι η τρίτη κατά σειρά επίθεση τέτοιου βεληνεκούς που αναλαμβάνουν οι ΗΠΑ κατά προσωπικοτήτων-στόχων. Προηγήθηκε η εκτέλεση του Οσάμα μπιν Λάντεν στο Πακιστάν, ακολούθησε η εκτέλεση του αρχηγού του ISIS Αλ Μπαγκντάντι στη βόρειο Συρία. Περιέργως, την επίθεση καταδίκασαν αμέσως οι βασικοί εκπρόσωποι των Δημοκρατικών στην Αμερική Νάνσι Πελόζι, πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, και ο πρώην αντιπρόεδρος Μπάιντεν, ο σημαντικότερος μέχρι στιγμής υποψήφιος για το χρίσμα του προέδρου στις επόμενες εκλογές.

Μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του στρατηγού Σουλεϊμανί οι ΗΠΑ με επίσημη ανακοίνωση κάλεσαν όλους τους πολίτες τους που βρίσκονται στο Ιράκ να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα. Την ίδια ώρα το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών καλούσε όλους τους Γάλλους πολίτες που βρίσκονται στο Ιράκ να αποφύγουν κάθε δημόσια εκδήλωση.

Ο στρατηγός Σουλεϊμανί ως επικεφαλής όλων των εκστρατευτικών σωμάτων του Ιράν που δρουν στην Εγγύς και Μέση Ανατολή εκτός Περσίας διατηρούσε άριστες σχέσεις με τον ίδιο τον αγιατολάχ Χαμενεΐ, θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, καθώς και με το ανώτατο θρησκευτικο-πολιτικό κονκλάβιο που ελέγχει την εξουσία στην Τεχεράνη. Είναι ο ένοπλος βραχίονας της χώρας αυτής, ο οποίος διοργάνωσε -και όπως φαίνεται με επιτυχία- τον εξοπλισμό των σιιτών ανταρτών στην Υεμένη ακόμη και με σύγχρονα οπλικά συστήματα, την εγκατάσταση σε διάφορα σημεία της Συρίας εξελιγμένων πυραυλικών συστημάτων του Ιράν που στοχεύουν το Ισραήλ, τον εξοπλισμό της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και βεβαίως την επί της ουσίας αυτονόμηση των Αράβων Σιιτών του Ιράκ, οι οποίοι τώρα πλέον ελέγχουν τη μισή χώρα και την κυβέρνηση της Βαγδάτης. Πέραν όμως όλων αυτών ο Σουλεϊμανί έχαιρε μεγάλης δημοφιλίας εντός του Ιράν και μεταξύ των αξιωματικών και οπλιτών των Φρουρών της Επανάστασης.

Όλα αυτά δείχνουν πως ενεργούσε με μεγάλα περιθώρια αυτονομίας τουλάχιστον όσον αφορά στις επιχειρήσεις και στον στρατηγικό σχεδιασμό της επέμβασης της Τεχεράνης στην ευρύτερη περιοχή της Εγγύς και Μέσης Ανατολής. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τόσο ο σιιτικός κλήρος όσο και η προεδρία του Ιράν καθώς και όλοι οι κυβερνητικοί παράγοντες στην Τεχεράνη έσπευσαν να εκφράσουν την οργή τους κατά των Αμερικανών και να ορκιστούν εκδίκηση στο όνομα του στρατηγού Σουλεϊμανί. Το ζήτημα, όπως το θέτουν και οι σημαντικότερες εφημερίδες του Ισραήλ «Haaretz» και «Jerusalem Post», είναι το πώς θα αντιδράσει πια η Τεχεράνη, η οποία προφανώς θα εκδηλώσει αυτές τις αντιδράσεις προς αμερικανικούς στόχους, ισραηλινούς στόχους και στόχους που βρίσκονται στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας.

Η αμερικανική πλευρά, πέραν των αρνητικών αντιδράσεων των Δημοκρατικών, αντί σχολίου εκφράστηκε με ένα tweet του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, ο οποίος ανήρτησε στο διαδίκτυο video όπου, κατά τους ισχυρισμούς του, πολίτες του Ιράκ χορεύουν στους δρόμους από χαρά μετά την ανακοίνωση του θανάτου του στρατηγού Σουλεϊμανί.

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4