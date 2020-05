«Πόλεμο» κήρυξε ο Τραμπ με το Twitter - Απειλεί με «λουκέτο» πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα, Τετάρτη, να επιβάλει κανονιστικές ρυθμίσεις ή ακόμα και να κλείσει εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μια ημέρα αφού το Twitter, με ειδική σήμανση, επισήμανε ως «παραπλανητικές» δύο αναρτήσεις του Αμερικανού προέδρου.

Η δραματική αυτή στροφή της εταιρείας, η οποία έχει αυστηροποιήσει τις πολιτικές της τα τελευταία χρόνια εν μέσω επικρίσεων ότι η μη παρέμβασή της επιτρέπει στην παραπληροφόρηση να εξαπλώνεται, έκανε τον Τραμπ να την κατηγορήσει ότι παρεμβαίνει στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.



Ο πρόεδρος δεν μπορεί μονομερώς να ρυθμίσει ή να κλείσει τις εταιρείες, κάτι που θα απαιτούσε δράση από το Κογκρέσο ή την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών. Αλλά αυτό δεν εμπόδισε τον Τραμπ να προβεί οργισμένος σε μια ισχυρή προειδοποίηση.

Ισχυριζόμενος πως οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης «σιωπούν συντηρητικές φωνές», ο Τραμπ έγραψε: «Θα τις ρυθμίσουμε ή θα τις κλείσουμε, προτού το επιτρέψουμε αυτό».

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

Και επανέλαβε τον ισχυρισμό του - που πυροδότησε την τελευταία του αναμέτρηση με τη Silicon Valley - ότι η επέκταση της επιστολικής ψήφου «θα άνοιγε τον δρόμο σε όλους για εξαπάτηση, πλαστογραφία και κλοπή ψήφων».



«Καθαρίστε τη θέση σας, ΤΩΡΑ!!!!», πρόσθεσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, απευθυνόμενος προς τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Εκπρόσωποι του Twitter και του Facebook δεν ήταν άμεσα σε θέση να σχολιάσουν τις αναρτήσεις του Τραμπ. Οι μετοχές των εταιρειών αυτών σημείωναν πτώση στις συναλλαγές μετά τις αναρτήσεις του.

....happen again. Just like we can’t let large scale Mail-In Ballots take root in our Country. It would be a free for all on cheating, forgery and the theft of Ballots. Whoever cheated the most would win. Likewise, Social Media. Clean up your act, NOW!!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

Ο Τραμπ και η εκστρατεία του εμφανίστηκαν οργισμένοι την Τρίτη αφού το Twitter πρόσθεσε μια προειδοποιητική σήμανση σε δύο αναρτήσεις του προέδρου που χαρακτήρισαν την επιστολική ψήφο ως «δόλια» και προέβλεπαν ότι «τα γραμματοκιβώτια θα ληστευθούν», μεταξύ άλλων. Κάτω από τα tweets, υπάρχει τώρα ένας σύνδεσμος με την ένδειξη «Λάβετε τα γεγονότα σχετικά με τα ψηφοδέλτια μέσω ταχυδρομείου» που καθοδηγούν τους χρήστες σε μια σελίδα στο Twitter με ελέγχους εγκυρότητας και ειδήσεις σχετικά με τους ισχυρισμούς του Τραμπ.

Ο Τραμπ απάντησε στο Twitter, κατηγορώντας την πλατφόρμα ότι «παρεμβαίνει στις Προεδρικές Εκλογές του 2020» και επιμένει ότι «ως πρόεδρος, δεν θα επιτρέψω να συμβεί αυτό». Ο διευθυντής της καμπάνιας του 2020, Brad Parscale, δήλωσε ότι η «σαφής πολιτική προκατάληψη» του Twitter οδήγησε την εκστρατεία να αποσύρει «όλες τις διαφημίσεις μας από το Twitter πριν από μήνες». Το Twitter έχει απαγορεύσει όλες τις πολιτικές διαφημίσεις από τον περασμένο Νοέμβριο.

Twitter has now shown that everything we have been saying about them (and their other compatriots) is correct. Big action to follow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

«Το Twitter απέδειξε πως όσα έχουμε πει είναι σωστά. Θα ακολουθήσει ισχυρή δράση!», έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος.