Πόλεμος εντυπώσεων μεταξύ Δύσης και Ρωσίας στην Ανατ. Ουκρανία με «όπλο» τα social media

Ένα «γαϊτανάκι» εντυπώσεων έχει στηθεί τις τελευταίες ώρες μεταξύ Δύσης και Ρωσίας με εκατέρωθεν αιτιάσεις στο θέατρο της Ανατολικής Ουκρανίας. Τη στιγμή που οι Δυτικοί αντιμετωπίζουν με πρόδηλη καχυποψία τις κινήσεις της Μόσχας και τις διαβεβαιώσεις της για απόσυρση των στρατευμάτων της από την περιοχή, το ΝΑΤΟ κάνει λόγο για ενίσχυση αυτών με τη μεταφορά 7.000 επιπλέον στρατιωτών.

New @Maxar satellite images from the past 48 hours continue to show heightened military activity in Belarus, Crimea, and western Russia. Pics below are from Feb. 15 and show a new pontoon bridge over the Prypyat River in Belarus https://t.co/48h7q37h7C via @ChristopherJM pic.twitter.com/YPBbE7PhsW