Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώθηκε τεράστια έκρηξη στη στρατηγικής σημασίας γέφυρα στο στενό του Κερτς, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA έκανε λόγο για πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων στη γέφυρα στη χερσόνησο της Κριμαίας.

Fire on the Crimean bridge



A fuel tank allegedly caught fire on the bridge in the temporarily occupied Crimea. The movement of cars and trains on the bridge has stopped.



