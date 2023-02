Οι υπουργοί Άμυνας της Ουκρανίας και των ΗΠΑ θέτουν τις «προτεραιότητες» ενόψει προσεχών συναντήσεων

Οι υπουργοί Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν και της Ουκρανίας Ολεξίι Ρέζνικοφ συζήτησαν τηλεφωνικά για τις «προτεραιότητες», ιδίως για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και πυροβολικού, ενόψει των επικείμενων συναντήσεων συμμάχων του Κιέβου στις Βρυξέλλες.

Αφού εξασφάλισαν υποσχέσεις για δεκάδες σύγχρονα βαριά άρματα μάχης —Leopard 2 από τη Γερμανία και άλλες χώρες, Challenger 2 από τη Βρετανία, M1 Abrams από τις ΗΠΑ—, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησής του ασκούν πίεση προκειμένου οι σύμμαχοι του Κιέβου να διαθέσουν μαχητικά αεροσκάφη.

Η λεγόμενη ομάδα επαφής για την υπεράσπιση της Ουκρανίας θα συνεδριάσει την Τρίτη στο αρχηγείο του NATO, μετά τη συνάντηση της 20ή Ιανουαρίου στην αμερικανική αεροπορική βάση Ράμσταϊν στη Γερμανία, που χαρακτηρίστηκε κλειδί όσον αφορά τις αποφάσεις για την αποστολή των αρμάτων μάχης.

Οι κ.κ. Όστιν και Ρέζνικοφ τόνισαν τη σημασία που έχει οι παραδόσεις των εξοπλισμών που έχουν υποσχεθεί οι σύμμαχοι να γίνει το ταχύτερο δυνατόν, ανέφερε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου Πάτρικ Ράιντερ σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Μετά τη συνδιάλεξη ο κ. Ρέζνικοφ ανέφερε μέσω Twitter πως συζητήθηκε επίσης η κατάσταση στα μέτωπα του πολέμου, που οδεύει να συμπληρώσει έναν χρόνο.

