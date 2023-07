Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στη Λβιβ

«Επίθεση με πυραύλους» είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, προκάλεσε ζημιές σε «πολυκατοικία» και «υποδομή καίριας σημασίας» στη Λβιβ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Μέχρι στιγμής «γνωρίζουμε πως υπάρχουν τέσσερις τραυματίες μετά την πυραυλική επίθεση». Εξ αυτών, «ένας βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση και διακομίστηκε με ασθενοφόρο» σε νοσοκομείο, ανέφερε ο δήμαρχος της Λβιβ, ο Αντρίι Σαντόβι, μέσω Telegram.

Νωρίτερα, ο αιρετός έκανε λόγο για «σειρά εκρήξεων» στην πόλη.

«Όλα επανήλθαν σε τάξη (...) Όλες οι δημοτικές υπηρεσίες κάνουν τη δουλειά τους», πρόσθεσε.

Υποδομή «καίριας σημασίας» εξάλλου «υπέστη ζημιές», σύμφωνα με «τις πρώτες πληροφορίες», ανέφερε επίσης μέσω Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, ο Μαξίμ Κοζίνσκι, που είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι «εχθρικοί πύραυλοι» κρουζ κατευθύνοντας προς το δυτικό τμήμα της χώρας.

A Russian Missile is also reported to have at least partially Struck an Apartment Building in the City of Lviv causing a Fire; Search and Rescue Teams as well as Fire Services are currently attempting to go through the Debris and Rubble in hopes that there are Survivors. pic.twitter.com/uwBuL0TyrA