Συγκλονίζουν οι εικόνες που έρχονται από το Χάρκοβο έπειτα από τις επιθέσεις της Ρωσίας.

Μία χρήστης του διαδικτύου δημοσίευσε βίντεο από την περιοχή γράφοντας πως οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

It’s freezing cold today in Kharkiv. Shelling continues throughout the day. Critical situation in the city of Izyum, it is blockaded without heating, electricity and network. pic.twitter.com/R6MENt8YR8