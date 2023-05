Ουκρανία: Φωτιά σε πολυκατοικία στο Κίεβο από συντρίμμια drone

Ένοικοι πολυκατοικίας στο Κίεβο απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το κτήριο τις πρώτες πρωινές ώρες καθώς συντρίμμια «στόχου» έπεσαν στο κτίριο και προκάλεσαν πυρκαγιά, ανέφερε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο εν μέσω της δέκατης έκτης νύχτας επιδρομών της Ρωσίας με πυραύλους και τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη-καμικάζι.

Ο κ. Κλίτσκο έκανε λόγο για έναν τραυματία, επικαλούμενος τις πρώτες, προκαταρκτικές πληροφορίες των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας.

Η πολιτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας έκανε εξάλλου λόγο για σπασμένα παράθυρα και ζημιές σε διαμερίσματα.

⚡ Debris causes fire in Kyiv’s Holosiivskyi District, 1 person injured.



The Kyiv City Military Administration reported that debris caused a fire in a high-rise residential building. One person was wounded, the administration said.



