Πολωνία: «Δεν θα ησυχάσω μέχρι να γίνει η Ουκρανία μέλος της ΕΕ»

Για το μέλλον της έχει το δικαίωμα να αποφασίσει μόνο η Ουκρανία, είπε ο πρόεδρος της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα στους βουλευτές στο Κίεβο, καθώς έγινε ο πρώτος ηγέτης ξένης χώρας, που εκφωνεί σήμερα, Κυριακή 22 Μαΐου, ομιλία με φυσική παρουσία στο ουκρανικό κοινοβούλιο από τις 24 Φεβρουαρίου, που έγινε η ρωσική εισβολή.

Το Κίεβο έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία που θα περιελάμβανε την παραχώρηση εδαφών και έχει απορρίψει τις εκκλήσεις για μια συμφωνία εκεχειρίας, που θα προέβλεπε την παραμονή των ρωσικών δυνάμεων σε εδάφη, που έχει καταλάβει η Μόσχα με το αιτιολογικό ότι κάτι τέτοιο θα της έδινε απλώς χρόνο για να ανασυντάξει τις δυνάμεις της.

«Έχουν εμφανιστεί ανησυχητικές φωνές, που λένε ότι η Ουκρανία πρέπει να υποχωρήσει στα αιτήματα του Πούτιν. Μόνο η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για το μέλλον της...τίποτα για εσάς, χωρίς εσάς», σημείωσε ο Πολωνός πρόεδρος καταχειροκροτούμενος.

Η διεθνής κοινότητα πρέπει να απαιτήσει την ολοκληρωτική αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από το ουκρανικό έδαφος, είπε.

«Αν η Ουκρανία θυσιάζεται για...οικονομικούς λόγους ή για πολιτικές φιλοδοξίες - ακόμη και ένα εκατοστό του εδάφους της - θα είναι ένα τεράστιο πλήγμα, όχι μόνο για το ουκρανικό έθνος, αλλά και για ολόκληρο τον δυτικό κόσμο», τόνισε ο πολωνός πρόεδρος.

Ο Ντούντα πραγματοποιεί εκστρατεία προκειμένου να αποδοθεί στην Ουκρανία καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ταχύτερο δυνατό.

«Δεν θα ησυχάσω μέχρι να γίνει η Ουκρανία μέλος της ΕΕ» κατέληξε ο Ντούντα.

Ο Πολωνός πρόεδρος είχε επισκεφθεί το Κίεβο μετά το ξέσπασμα του πολέμου τον Απρίλιο και είχε συναντηθεί εκεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μετά την επιστροφή του, ο Ντούντα κατηγόρησε τη Ρωσία, ότι έχει εξαπολύσει «ολοκληρωτικό πόλεμο» στην Ουκρανία.

Είχε επισκεφθεί τη χώρα μαζί με τους προέδρους της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Historic moment: Andrzej Duda ( President of Poland ) is currently in Kiev and speaks before the Verkhovna Rada ( Ukraine, Kiev ), next to Volodymyr Zelensky ( President of Ukraine ) <a href="https://twitter.com/hashtag/ukraine?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ukraine</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Poland?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Poland</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Mariupol?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Mariupol</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Azovstal?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Azovstal</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Azov?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Azov</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/HelpUkraine?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#HelpUkraine</a> <a href="https://t.co/oRnmq3MFJK">pic.twitter.com/oRnmq3MFJK</a></p>— Intermarium24 (@intermarium24) <a href="https://twitter.com/intermarium24/status/1528357030938955777?ref_src=twsrc%5Etfw">May 22, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Russia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Russia</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Ucraina?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Ucraina</a><br><br>"Solo l'Ucraina ha il diritto di decidere sul suo futuro", ha detto il Presidente polacco in un discorso speciale al parlamento di <a href="https://twitter.com/hashtag/Kiev?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Kiev</a><br><br>Andrzej <a href="https://twitter.com/hashtag/Duda?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Duda</a> è il primo leader straniero a parlare nel Parlamento ucraino dall'inizio dell'invasione russa. <br>Via:LionUdler <a href="https://t.co/1iRNpa4RKd">pic.twitter.com/1iRNpa4RKd</a></p>— liberismorisorgimentale (@liberismorisor1) <a href="https://twitter.com/liberismorisor1/status/1528358434097217536?ref_src=twsrc%5Etfw">May 22, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>