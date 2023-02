Πολωνία: Ένα ζευγάρι, γονείς επτά παιδιών, απέκτησαν πεντάδυμα

Ένα ζευγάρι Πολωνοβρετανών, που ήταν ήδη γονείς επτά παιδιών, απέκτησαν άλλα… πέντε, που ήρθαν στη ζωή εγκαίρως για να γιορτάσουν τον Άγιο Βαλεντίνο.

Η μητέρα, η Ντομίνικα Κλαρκ, γέννησε την Κυριακή πεντάδυμα σε ένα νοσοκομείο της Κρακοβίας, στη νότια Πολωνία. Η Ντομίνικα, που έχει ήδη επτά παιδιά ηλικίας από 10 μηνών μέχρι 12 ετών, είπε ότι αισθάνεται «καλύτερα απ’ όσο περίμενε», έπειτα από αυτή τη δύσκολη εγκυμοσύνη.

«Θέλαμε να αποκτήσουμε και όγδοο παιδί αλλά αποδείχτηκαν περισσότερα», είπε στους δημοσιογράφους, έχοντας στον πλευρό της τον Βρετανό σύζυγό της, τον Βινς.

