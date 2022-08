Πορτογαλία: Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στον εθνικό δρυμό της Σέρα ντα Εστρέλα

Η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στον εθνικό δρυμό Σέρα ντα Εστρέλα στην Πορτογαλία, και η οποία είχε τεθεί υπό έλεγχο την προηγούμενη εβδομάδα, αναζωπυρώθηκε, ανακοίνωσε η πολιτική προστασία.

Αφού τέθηκε υπό έλεγχο το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο, η πυρκαγιά αναζωπυρώθηκε τη Δευτέρα το βράδυ, σύμφωνα με τον επικεφαλής της πολιτικής προστασίας Αντρέ Φερνάντες. Πολλά χωριά της περιοχής έχουν εκκενωθεί προληπτικά, πρόσθεσε ο ίδιος.

Από την πυρκαγιά στη Σέρα ντα Εστρέλα, τη χειρότερη που έχει σημειωθεί φέτος το καλοκαίρι στην Πορτογαλία, έχουν καεί 150.000 στρέμματα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα, ακόμη προκαταρκτικά στοιχεία, των πορτογαλικών αρχών.

Η πυρκαγιά αυτή, που ξέσπασε στις 6 Αυγούστου στα περίχωρα της Κοβίλχα στην κεντρική Πορτογαλία, έχει καταστρέψει μοναδικά δάση αυτού του παγκόσμιου γεωπάρκου αναγνωρισμένου από την Unesco που βρίσκεται στην καρδιά του ορεινού όγκου της Σέρα ντα Εστρέλα.

