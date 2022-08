Πορτογαλία: Εξακολουθεί να μαίνεται ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά στον εθνικό δρυμό Σέρα ντα Εστρέλα

«Χάος!»: με αυτή τη λέξη περιέγραψε την κατάσταση στον εθνικό δρυμό της Πορτογαλίας Σέρα ντα Εστρέλα μία κάτοικος της περιοχής, καθώς η πυρκαγιά που ξέσπασε εκεί στις 6 Αυγούστου εξακολουθεί να μαίνεται.

«Η πυρκαγιά ερχόταν από εδώ και από εκεί», δήλωσε η Φατίμα Καρντόσο κάτοικος του χωριού Ορζάις, η οποία έζησε χθες Τρίτη στιγμές αγωνίας καθώς οι φλόγες πλησίασαν τα σπίτια.

«Αγαπώ τους πυροσβέστες (…) αλλά με βάση αυτά που είδα, δεν υπάρχει κανένας συντονισμός μεταξύ τους», πρόσθεσε η 62χρονη, την ώρα που οι κάτοικοι του χωριού έδιναν μάχη με τις φλόγες στο πλευρό των πυροσβεστών.

A huge wildfire in Portugal that raged for a week in a UNESCO-designated natural park and was brought under control on Friday, has flared up again.



