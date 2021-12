Πώς προφέρουν οι αγγλοσάξονες τη μετάλλαξη Όμικρον

Παρά την ανησυχία για την παραλλαγή Όμικρον και τις μεταλλάξεις της, φαίνεται πως το χιούμορ μπορεί και να επικρατήσει, τουλάχιστον όσον αφορά την εκφορά της ελληνικής λέξης «Όμικρον» από τους αγγλοσάξονες.

Έτσι, οι συμπαθείς αγγλοσάξονες δυσκολεύονται να προφέρουν τη λέξη, ενώ οι New York Times αφιέρωσαν ένα ολόκληρο πρωτοσέλιδο για το πώς προφέρεται το 15ο γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου.

Δείτε πώς ένας Ελληνοαμερικανός κωμικός τρολάρει την προφορά της λέξης:

This is what every Greek person feels like now: pic.twitter.com/lzHpCmXmlk