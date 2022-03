Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Δύση προσπαθεί να ακυρώσει τη ρωσική κουλτούρα, συμπεριλαμβανομένων των έργων μεγάλων συνθετών όπως ο Πιότρ Τσαϊκόφσκι, ο Ντμίτρι Σοστακόβιτς και ο Σεργκέι Ραχμανίνοφ.

Putin is now lamenting the “canceling” of JK Rowling in his latest speech on state TV, and says Russian history and culture is falling victim to “cancel culture.” More talk of a Russia under mortal threat from the West. pic.twitter.com/gr8SmKCFuu