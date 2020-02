Πούτιν: Η συνεργασία Ρωσίας-Ελλάδας είναι προς όφελος των δύο κρατών

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, δέχτηκε χθες Τετάρτη στο Κρεμλίνο τα διαπιστευτήρια από τη νέα πρεσβευτή της Ελλάδας στη Ρωσία, Αικατερίνη Νασίκα, στο πλαίσιο επίσημης τελετής που πραγματοποιήθηκε στο Κρεμλίνο. Σε χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Ρωσίας εξέφρασε την πεποίθηση πως η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας των σχέσεων της Ελλάδας και της Ρωσίας ανταποκρίνεται στα συμφέροντα των κρατών μας και αντιστοιχεί σε αιώνες παραδόσεων, φιλίας και αμοιβαίας συμπάθειας των δύο λαών.

#Kremlin: Foreign Ambassadors presented their credentials to the President of Russia https://t.co/qgBEqejz0F pic.twitter.com/4F49lUKKMP