Ένας νεκρός από πυρά στην πρεσβεία του Αζερμπαϊτζάν στο Ιράν - «Πράξη τρομοκρατίας» λέει ο Αλίεφ

Ένας αξιωματούχος της ασφάλειας σκοτώθηκε και δύο άνθρωποι τραυματίσθηκαν όταν ένοπλος άνοιξε πυρ στην πρεσβεία του Αζερμπαϊτζάν στο Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα (27/1) το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν.

«Ο επιτιθέμενος εισέβαλε στο φυλάκιο της φρουράς και σκότωσε τον επικεφαλής της ασφάλειας με επιθετικό τουφέκι Καλάσνικοφ», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικονίζονται σπασμένα γυαλιά και ζημιά σε πόρτα μέσα στο κτίριο της πρεσβείας.

#BREAKING: A man armed with a Kalashnikov-style rifle stormed the #Azerbaijan Embassy in #Iran’s capital Friday, killing the head of security at the diplomatic post and wounding two guards, authorities said. Surveillance video below. 1/3 https://t.co/ClGViN2emX pic.twitter.com/iQsT3CAIQ3