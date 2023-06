Πριγκόζιν: Δεν χρειάστηκε ούτε σφαίρα για την κατάληψη του αρχηγείου στο Ροστόφ - Ο στρατός οργανώνει θέση μάχης στη Μόσχα

Ο αρχηγός της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν δήλωσε το μεσημέρι του Σαββάτου, ότι οι μαχητές του δεν χρειάστηκε να ρίξουν ούτε μια σφαίρα για να καταλάβουν τον έλεγχο του αρχηγείου του ρωσικού στρατού στην πόλη Ροστόφ,

Σε ένα νέο ηχητικό μήνυμα είπε ότι οι άνδρες του δέχθηκαν ωστόσο πυρά από πυροβολικό και ελικόπτερα καθ' οδόν προς το Ροστόφ.

Τόνισε ότι πιστεύει ότι έχει τη στήριξη του ρωσικού λαού σε αυτό που αποκαλεί «πορεία για τη δικαιοσύνη».

A map of the advance of mercenaries from the #Wagner PMC



Everything is going according to plan 👌 pic.twitter.com/aOzDnbCWno