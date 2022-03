Ισραήλ και Ουκρανία διαψεύδουν ότι ο πρωθυπουργός Μπένετ συνέστησε στον Ζελένσκι να υποχωρήσει στις ρωσικές απαιτήσεις

Ένας κορυφαίος Ουκρανός σύμβουλος και ένας Ισραηλινός αξιωματούχος αντέκρουσαν το Σάββατο μια αναφορά στα ΜΜΕ που υποδηλώνει ότι το Ισραήλ προσπάθησε να ωθήσει την Ουκρανία να υποχωρήσει στις ρωσικές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, σύμφωνα με το Reuters.

Το Ισραήλ έχει εμπλακεί σε διπλωματικές προσπάθειες για να προσπαθήσει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ είχε συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και μίλησε τηλεφωνικά με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ένα ρεπορτάζ από τις ειδήσεις Walla του Ισραήλ, την Jerusalem Post και τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ανέφερε, επικαλούμενο έναν άγνωστο Ουκρανό αξιωματούχο, ότι ο Μπένετ είχε προτρέψει την Ουκρανία να υποχωρήσει στη Ρωσία.

Το Ισραήλ, «όπως και άλλες υπό όρους ενδιάμεσες χώρες, ΔΕΝ προσφέρει στην Ουκρανία να συμφωνήσει με οποιεσδήποτε απαιτήσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας», δήλωσε ο Ουκρανός σύμβουλος Μιχαήλ Ποντόλιακ στο Twitter. «Αυτό είναι αδύνατο για στρατιωτικούς και πολιτικούς λόγους. Αντίθετα, το Ισραήλ προτρέπει τη Ρωσία να αξιολογήσει τα γεγονότα πιο επαρκώς».

Δείτε την ανάρτηση

PM of 🇮🇱 @naftalibennett, just as other conditional intermediary countries, does NOT offer Ukraine to agree to any demands of the Russian Federation. This is impossible for military & political reasons. On the contrary, Israel urges Russia to assess the events more adequately.