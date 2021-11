Πρωθυπουργός Πολωνίας: Η μεταναστευτική κρίση είναι η μεγαλύτερη απόπειρα αποσταθεροποίησης της Ευρώπης

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι χαρακτήρισε σήμερα, Κυριακή, τη μεταναστευτική κρίση στα σύνορα ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λευκορωσία, τα ανατολικά σύνορα της ΕΕ, τη «μεγαλύτερη προσπάθεια αποσταθεροποίησης της Ευρώπης» μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.

«Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο εξαπέλυσε έναν υβριδικό πόλεμο κατά της ΕΕ. Είναι (η) μεγαλύτερη απόπειρα αποσταθεροποίησης της Ευρώπης εδώ και 30 χρόνια. Η Πολωνία δεν θα ενδώσει στον εκβιασμό και θα κάνει τα πάντα για να υπερασπιστεί τα σύνορα της ΕΕ», σημείωσε ο Μοραβιέτσκι σε μήνυμά του στο Twitter.

Lukashenka launched a hybrid war against the EU.This is greatest attempt to destabilize Europe in 30years. 🇵🇱will not yield to blackmail and will do everything to defend the EU’s borders. PL, LT, LV, EST need support.We must stand together to defend Europehttps://t.co/OMEtY70vlo