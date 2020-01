Προειδοποιήσεις για νέο μεγάλο σεισμό στην Τουρκία

Στον «απόηχο» του φονικού σεισμού των 6,8 Ρίχτερ που έπληξε την Τουρκία το βράδυ της Παρασκευής, ο διευθυντής του σεισμολογικού ινστιτούτου της Ταϊβάν, Ντάισον Λιν, προειδοποιεί πως υπάρχουν ενδείξεις που αυξάνουν τις πιθανότητες να σημειωθεί νέος ισχυρός σεισμός πάνω από 7 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο Λιν εξηγεί ότι ίσως ο σεισμός που συνέβη χθες να μην ήταν ο κύριος και κάνει έκκληση στους κατοίκους της Ελαζίγ και της Μανίσα, να εγκαταλείψουν τις περιοχές και να πάνε σε άλλες κοντινές πόλεις ή στην Κωνσταντινούπολη.

Air 2 signals are still running.

That is a very dangerous sign.



Bigger M6+~M7+ quakes can happen

Within a few days.



Perhaps the mainshock

Will happen within a few days.



Please escape from Elazig and Manisa.

Escape to a friend's house at other locations. pic.twitter.com/w0n1ssjtMo