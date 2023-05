Προς G7: Όχι άλλη Χιροσίμα

Η ρίψη της ατομικής βόμβας μετέτρεψε τη Χιροσίμα σε κόλαση το 1945. Ο Κουνιχίτο Λίντα δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Ο 80χρονος θυμάται εκείνο το πρωινό της 6ης Αυγούστου 1945, όταν το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay έριξε μια ατομική βόμβα στη Χιροσίμα. Εν μέσω απανθρακωμένων πτωμάτων, άνθρωποι που δεν σκοτώθηκαν αμέσως, έζησαν την κόλαση. «Όταν κατέβαζες τα χέρια σου, κολλούσαν πάνω στη κοιλιά, γίνονταν μια μάζα» περιγράφει ο Κουνιχίντο Λίντα μια τρομακτική σκηνή. «Την επόμενη μέρα, οι περισσότεροι από αυτούς ήταν ήδη νεκροί», λέει στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Deutsche Welle.

Στη σύνοδο κορυφής των επτά πιο ισχυρών οικονομικά κρατών, στη Χιροσίμα, ο Καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και οι υπόλοιποι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα τιμήσουν τη μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που σκοτώθηκαν. Θα καταθέσουν στεφάνια στο μνημείο των θυμάτων και θα βγάλουν εκεί την παραδοσιακή «οικογενειακή φωτογραφία». Ο πόλεμος στην Ουκρανία όμως κάνει σήμερα, πιο επίκαιρη από ποτέ, τη συζήτηση για τη μη χρήση πυρηνικών όπλων.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γεννά φόβους

Ως εκ θαύματος, ο Λίντα τριών ετών τότε, σώθηκε και βγήκε από τα συντρίμμια. «Το τραύμα, του να είμαι θαμμένος ζωντανός, δεν το ξεπέρασα ποτέ. Είμαι πάνω από 80 ετών», λέει στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Οι γονείς του πέθαναν και η γιαγιά του τον κράτησε στη ζωή με γλυκοπατάτες και σαλιγκάρια. Μετά πέθανε και αυτή και ο Λίντα έμεινε ορφανός. Οι Ιάπωνες δεν κουράζονται ποτέ να διηγούνται στις επόμενες γενιές τη φρίκη εκείνης της εποχής για να μη γίνει ποτέ ξανά πόλεμος. Σήμερα όμως, εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, φοβάται πως μπορεί να ξανασυμβεί και η φρίκη ενός βομβαρδισμού με πυρηνικά να επαναληφθεί. Ο Λίντα έχει μια παράκληση που θέλει να εκφράσει στους πολιτικούς που συμμετέχουν στη σύνοδο των G7 στη Χιροσίμα.

«Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να δουν την πραγματική τραγωδία της ρίψης της ατομικής βόμβας και στη συνέχεια να αποφασίσουν για μια πορεία με στόχο την οικοδόμηση της ειρήνης», λέει. «Αν δουν την πραγματική τραγωδία της ρίψης της ατομικής βόμβας, θα καταλάβουν ότι δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς κατάργηση των πυρηνικών όπλων διότι οι σημερινές ατομικές βόμβες είναι δέκα φορές πιο καταστροφικές», τονίζει.

Οι συνέπειες του βομβαρδισμού συνεχίζουν να υπάρχουν

Οι επιζώντες λιγοστεύουν και πιστεύουν ότι θα πρέπει να αφήσουν τη μάχη για την κατάργηση των πυρηνικών όπλων στην επόμενη γενιά. Η Γιαπωνέζα Μίχο Τανάκα εκπροσωπεί μια μικρή ομάδα νέων που αγωνίζονται για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά. Δυστυχώς, οι νέοι στην Ιαπωνία δεν σκέφτονται πραγματικά το πυρηνικό ζήτημα, λέει. «Δεν αισθάνονται ότι έχει σχέση με την κατάστασή τους, με τα προβλήματά τους», συμπληρώνει.

Πολλοί κάτοικοι της Χιροσίμα ανησυχούν περισσότερο για τους περιορισμούς στην καθημερινή τους ζωή κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής των G7, όπως τα οδοφράγματα, παρά για τα θέματα της ίδιας της συνόδου, λέει η δημοσιογράφος και αντιπυρηνική ακτιβίστρια Σονόκο Μιγιαζάκι, της οποίας οι παππούδες και οι γιαγιάδες υπήρξαν θύματα του ατομικού βομβαρδισμού το 1945.

Για τον 80χρονο πλέον Λίντα, η φρίκη δεν έχει ακόμη τελειώσει. Συνεχίζει να υποφέρει τις σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες του πυρηνικού βομβαρδισμού. Το 2017 υποβλήθηκε στην πρώτη επέμβαση για όγκο στον εγκέφαλο. «Έχω όμως τρεις ακόμη όγκους στον εγκέφαλό», λέει και χαμηλώνει το βλέμμα του.

Οι ηγέτες της G7 αποτίουν φόρο τιμής στα θύματα της ατομικής βόμβας στο Πάρκο Ειρήνης

Κάτω από ραγδαία βροχή, τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ομάδας των Επτά (G7) περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών, στην οποία περιλαμβάνονται πυρηνικές δυνάμεις, υποδέχθηκε έναν-έναν ο Iάπωνας πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα στο Πάρκο Ειρήνης της Χιροσίμα.

Ο Iάπωνας ηγέτης, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύζυγό του που φορούσε μια επιχρυσωμένη καρφίτσα που αναπαριστούσε ένα γερανό από διπλωμένο χαρτί (οριγκάμι), διεθνές σύμβολο της ειρήνης, θέλει να θέσει τον πυρηνικό αφοπλισμό στην ημερήσια διάταξη της συνόδου κορυφής που αρχίζει σήμερα.

Ο Κισίντα, οι πολιτικές και οικογενειακές ρίζες του οποίου βρίσκονται στη Χιροσίμα, είχε ήδη υποδεχθεί εκεί το 2016 τον αμερικανό πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα για μια ιστορική επίσκεψη, όταν ο ίδιος ήταν υπουργός Εξωτερικών της Ιαπωνίας.

