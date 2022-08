«Προσέφερε μέγιστες υπηρεσίες αλλά δεν κατάφερε να εφαρμόσει τα οράματά του»

Χαρακτηρίστηκε ως «μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του 20ού αιώνα», κυρίως λόγω της συμβολής του για να τερματιστεί ο ψυχρός πόλεμος και να πέσει το σιδηρούν παραπέτασμα. Η διεθνής πολιτική σκηνή αποχαιρετά τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, τον τελευταίο ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χένρι Κίσινγκερ, δήλωσε ότι ο Γκορμπατσόφ «προσέφερε μεγάλες υπηρεσίες», αλλά «δεν μπόρεσε να εφαρμόσει όλα τα οράματά του», μιλώντας στην εκπομπή Newsnight του BBC: «Οι λαοί της ανατολικής Ευρώπης και ο γερμανικός λαός, και τελικά ο ρωσικός λαός, του οφείλουν μεγάλο χρέος ευγνωμοσύνης για την έμπνευση, για το θάρρος να βγει μπροστά με αυτές τις ιδέες της ελευθερίας».

Ο Κίσινγκερ, αφού αναγνώρισε και πάλι ότι ο Γκορμπατσόφ δεν μπόρεσε να υλοποιήσει πλήρως το όραμά του, πρόσθεσε: «Θα τον θυμάται ακόμα η ιστορία ως έναν άνθρωπο που ξεκίνησε ιστορικούς μετασχηματισμούς που ήταν προς όφελος της ανθρωπότητας και του ρωσικού λαού».

Τζο Μπάιντεν: Παρέδωσε έναν ασφαλέστερο κόσμο

«Ως ηγέτης της ΕΣΣΔ, συνεργάστηκε με τον (Αμερικανό τότε) πρόεδρο (Ρόναλντ) Ρέιγκαν για να μειωθούν τα πυρηνικά οπλοστάσια των δύο χωρών μας, προς μεγάλη ανακούφιση των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που προσεύχονταν να τερματιστεί η κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών. Έπειτα από δεκαετίες βάρβαρης πολιτικής καταστολής, υιοθέτησε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις», ανέφερε ο κ. Μπάιντεν στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του.

Επρόκειτο για ενέργειες ενός «σπάνιου ηγέτη», που είχε «τη φαντασία να δει ότι ένα άλλο μέλλον ήταν εφικτό και το θάρρος να διακινδυνεύσει όλη του την καριέρα για να το επιτύχει. Το αποτέλεσμα ήταν ένας ασφαλέστερος κόσμος και μεγαλύτερη ελευθερία για εκατομμύρια ανθρώπους», πρόσθεσε.

Το Ίδρυμα Ρέιγκαν από την πλευρά του ανέφερε μέσω Twitter πως «θρηνεί την απώλεια» του ηγέτη που «ήταν κάποτε πολιτικός αντίπαλος του Ρόναλντ Ρέιγκαν και κατέληξε να γίνει φίλος του».

The Reagan Foundation and Institute mourns the loss of former Soviet leader Mikhail Gorbachev, a man who once was a political adversary of Ronald Reagan’s who ended up becoming a friend. Our thoughts and prayers go out to the Gorbachev family and the people of Russia. pic.twitter.com/j8EQ8JZqrq