Προσγειώθηκε στην Ταϊβάν η Πελόζι - Φουντώνει το σκηνικό πολέμου

Η πτήση SPAR19 με επιβάτιδα την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι εισήλθε στον εναέριο χώρο της Ταϊβάν και προσγειώθηκε με επιτυχία, σύμφωνα με το Flightradar24, κορυφώνοντας την αγωνία στο έπακρο στην παγκόσμια κοινότητα.

Οι διπλωματικές σχέσεις Πεκίνου και Ουάσινγκτον δοκιμάζονται πλέον ανοιχτά καθώς η Κίνα έχει επανειλημμένως προειδοποιήσει την Πελόζι να μην επισκεφθεί την Ταϊβάν, την οποία θεωρεί δικό της έδαφος. Μάλιστα το Πεκίνο λέει ότι πιθανή επίσκεψη της Πελόζι θα είναι αντίθετη με την αρχή της ενιαίας Κίνας, την οποία η Ουάσιγκτον έχει δεσμευτεί να σέβεται.

8 US F-15 fighter jets & 5 tanker aircraft took off from a US base in Okinawa to provide protection for Pelosi's flight, NHK reports



The US House Speaker's flight will land at Taipei's Songshan Airport, #Taiwan tonight at around 10pm local time, in about 10 minutes#Taiwanchina pic.twitter.com/BrD0GOJqLK