«Πρωταρχικός στρατιωτικός στόχος παραμένει το Κίεβο»

Το Κίεβο παραμένει ο «πρωταρχικός στρατιωτικός στόχος» της Ρωσίας, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας.

Συγκεκριμένα, το βρετανικό υπουργείο δημοσίευσε την τελευταία του έκθεση πληροφοριών, υποστηρίζοντας ότι οι σφοδρές μάχες συνεχίζονται βόρεια του Κιέβου, αν και η ρωσική προέλαση έχει σταματήσει.

Η έκθεση αναφέρει:

Παρά τη συνεχιζόμενη έλλειψη προόδου, το Κίεβο παραμένει ο πρωταρχικός στρατιωτικός στόχος της Ρωσίας και είναι πιθανό να δώσουν προτεραιότητα στην προσπάθεια περικύκλωσης της πόλης τις επόμενες εβδομάδες».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/o31FnBRw3w



🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/reAkTEnHFj