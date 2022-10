Πρώτη επικοινωνία της Φον ντερ Λάιεν με την Τζόρτζια Μελόνι

Την πρώτη της επικοινωνία είχε σήμερα η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με την νέα πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

«Καλή πρώτη επικοινωνία με την Τζόρτζια Μελόνι σήμερα. Θα εργαστούμε μαζί για να αντιμετωπίσουμε τις κρίσιμες προκλήσεις της εποχής μας από την Ουκρανία μέχρι την ενέργεια. Ανυπομονώ για μια πρώτη συνάντηση στις Βρυξέλλες στο εγγύς μέλλον» ανέφερε με ανάρτησή της στο τουίτερ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Good first call with @GiorgiaMeloni today.



We will work together to address the critical challenges of our time from Ukraine to energy.



I look forward to a first meeting in person in Brussels in the near future. pic.twitter.com/LqTVf9A3Yw