Πρωτιά του Μπράνσον στο διάστημα

Η κούρσα ανταγωνισμού για το διάστημα έχει ήδη ξεκινήσει. Αν και όλοι περίμεναν ότι πρώτος θα βρεθεί στο διάστημα φέτος το καλοκαίρι ο μεγιστάνας της Amazon Τζεφ Μπέζος, τελικά ο «Astronaut 001» θα είναι ο Ρίτσαρντ Μπράνσον, επικεφαλής της διαστημικής εταιρείας Virgin Galactic.

Για τον Μπέζος βέβαια η ανακοίνωση αυτή ήχησε σαν «πραξικόπημα», δεδομένου ότι ο ίδιος είχε πρώτος ανακοινώσει το ταξίδι του, για εννέα μέρες αργότερα, στις 20 Ιουλίου.

2 days until #Unity22 ! Watch the launch live this Sunday at 6am PT | 9am ET | 2pm BST with @StephenAtHome @thegreatkhalid @Cmdr_Hadfield @KellieGerardi @virgingalactic pic.twitter.com/tpjIqeVE0L

Η αποστολή της Virgin Galactic θα είναι η πρώτη πλήρως επανδρωμένη πτήση της εταιρείας και 22η πτήση του VSS Unity. Όντας ο ίδιος στο πλήρωμα, ο Μπράνσον θα μπορέσει να αξιολογήσει πώς οι μελλοντικοί πελάτες της Virgin Galactic θα βιώνουν τα διαστημικά ταξίδια, ανακοίνωσε σχετικά η εταιρεία.

Η επιστροφή του διαστημόπλοιου στη Γη θα γίνει μέσω ενός συστήματος το οποίο θυμίζει το άθλημα της αντιπτέρισης (badminton), με το σκάφος να κατεβαίνει προς τα κάτω σαν το χαρακτηριστικό μπαλάκι με φτερά του αθλήματος. Η προσγείωση του θα λάβει χώρα στο διαστημικό αεροδρόμιο του Νέου Μεξικού.

Αντίστροφη μέτρηση για την… απογείωση του Ρίτσαρντ Μπράνσον, ο οποίος μετά από δύο δεκαετίες προσπάθειας και με τη βοήθεια δύο πιλότων και τριών επιβατών, θα ταξιδέψει 88 χιλιόμετρα πάνω από τη γη με το Virgin Galactic flight.

Δείτε live εικόνα από την πτήση ορόσημο:

«Αποστολή μου να κάνω το όνειρο ενός ταξιδιού στο διάστημα πραγματικότητα για τα εγγόνια μου, για τα εγγόνια σας, για όλους» έγραψε ο 70χρονος δισεκατομμυριούχος στα social media.

Mάλιστα ο Μπράνσον πήγε με ποδήλατο στον χώρο εκτόξευσης. Δείτε το tweet που ανέβασε λίγο πριν από την πτήση:

It’s a beautiful day to go to space. We’ve arrived at @Spaceport_NM. Get ready to watch LIVE at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST https://t.co/PcvGTmA661 #Unity22 pic.twitter.com/4KjGPpjz0M