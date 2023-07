Πρωτοφανούς διάρκειας απεργία ξεκινούν σήμερα οι εκπαιδευόμενοι γιατροί στην Αγγλία

Χιλιάδες γιατροί στην Αγγλία ξεκινούν σήμερα πενθήμερη απεργία, μια πρωτοφανούς διάρκειας κινητοποίηση, με αίτημα καλύτερους μισθούς εν μέσω κρίσης κόστους ζωής.

Οι εκπαιδευόμενοι γιατροί της Αγγλίας ξεκινούν νέα απεργία από τις 07:00 (τοπική ώρα, 09:00 ώρα Ελλάδας) σήμερα ως την Τρίτη την ίδια ώρα.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συνεχή κινητοποίηση στην ιστορία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) της Βρετανίας, το οποίο πρόσφατα γιόρτασε τα 75α γενέθλιά του, σύμφωνα με το συνδικάτο τους BMA (British Medical Association).

Junior doctor's strike in England set to be the ‘longest in NHS history’. https://t.co/jtMhoWB8n5

Περίπου οι μισοί νοσοκομειακοί γιατροί στη Βρετανία ανήκουν στην κατηγορία των εκπαιδευόμενων, κατηγορία στην οποία περιλαμβάνονται οι γιατροί που μόλις έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι αυτοί που έχουν ακόμη και περισσότερα από οκτώ χρόνια εμπειρία.

Οι εκπαιδευόμενοι γιατροί αυξάνουν τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας την ακύρωση πολλών μη επειγόντων ιατρικών ραντεβού. Η προηγούμενη κινητοποίησή τους ήταν στα μέσα Ιουνίου.

Junior doctors in England have begun their longest walkout yet, a 5-day strike in protest over pay.



Naga had more details on #BBCBreakfast https://t.co/0OQA3QAn6B pic.twitter.com/14W9TfdbNZ