Προβλήματα σε ορισμένες πτήσεις της Air India λόγω βλάβης στο σύστημα του διακομιστή

Η Air India ανακοίνωσε σήμερα ότι ορισμένες τις πτήσεις της σε όλο τον κόσμο έχουν επηρεαστεί από μια βλάβη στο σύστημα του διακομιστή.

«Οι εργασίες είναι σε πλήρη εξέλιξη για την αποκατάσταση του συστήματος», αναφέρει η ινδική αεροπορική εταιρεία σε μήνυμά της στο Twitter. «Λυπούμαστε ειλικρινά για την ταλαιπωρία που προκαλείται στους επιβάτες».

