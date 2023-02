Ψυχικές διαταραχές αντιμετωπίζει ο οδηγός που παρέσυρε δικυκλιστές και πεζούς στο Μπρούκλιν – Απεβίωσε ένας από τους τραυματίες

Ενώπιον δικαστηρίου οδηγείται σήμερα ο οδηγός φορτηγού που παρέσυρε δικυκλιστές και πεζούς στην προσπάθειά του να ξεφύγει από την αστυνομία, χθες Δευτέρα, στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν και ένας εξ αυτών άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο. Πρόκειται για 44χρονο ο οποίος διακομίστηκε με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που μετέδωσε το WABC-TV, διακρίνεται μέρος της καταδίωξης του μικρού φορτηγού από περιπολικό της αστυνομίας. Ένας πεζός γλιτώνει την τελευταία στιγμή προτού παρασυρθεί από το όχημα, το οποίο έχει αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα.

🚨#UPDATE: brand new surveillance footage has just been released and shows the moment pedestrians were struck in Brooklyn police are now reporting the driver was a 62 year old asian male pic.twitter.com/uc6FK870um