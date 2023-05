Πτώση λεωφορείου από γέφυρα στην Ινδία – Τουλάχιστον 24 νεκροί

Ένα λεωφορείο έπεσε από γέφυρα στην ξηραμένη κοίτη ποταμού στο κρατίδιο Μάντια Πραντές της κεντρικής Ινδίας, με αποτέλεσμα 24 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ανάμεσά τους τρία παιδιά και δέκα γυναίκες.

Περίπου 30 τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία και ορισμένοι εξ αυτών είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Το λεωφορείο έσπασε το προστατευτικό κιγκλίδωμα και έπεσε από ύψος περίπου 17 μέτρων. Η εφημερίδα Times of India μεταδίδει πως ο οδηγός του λεωφορείου δεν εντοπίστηκε και πιθανολογείται ότι μπορεί να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και να επιχείρησε να διαφύγει.

ICYMI: At least 21 people have died when a bus crashed off a bridge in #India, officials say, reportedly after the driver fell asleep at the wheel.https://t.co/RGfWhqSmyt