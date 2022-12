Ράμα για συμφωνία αγοράς τουρκικών drones: «Το ευχαριστώ δεν είναι αρκετό για τον φίλο μου Ερντογάν»

Έπεσαν την Τρίτη οι υπογραφές με τις οποίες επισφραγίστηκε η συμφωνία της Αλβανικής κυβέρνησης και της τουρκικής εταιρίας Baykar Technologies που παράγει τα drones Bayraktar. Το παρών στην τελετή έδωσε και ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα ο οποίος εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έπαιξε βασικό ρόλο για την προμήθεια των SİHA, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Θα ξεκινήσω από εκεί που πρέπει να ξεκινήσω. Είμαστε περήφανοι που είμαστε στην ίδια πλευρά με την Τουρκία. Όταν πρόκειται για τα UAV Bayraktar, όλοι γνωρίζουμε ότι δεν αρκεί μόνο να έχουμε χρήματα. Είμαστε περήφανοι που είμαστε στην ίδια πλευρά και στρατηγικοί εταίροι με την Τουρκία».

«Το ευχαριστώ δεν είναι αρκετό για τον φίλο μου Ερντογάν» συμπλήρωσε ο Έντι Ράμα στον χαιρετισμό του υπογραμμίζοντας, επίσης, το γεγονός ότι «είμαστε υπερήφανοι που είμαστε στην ίδια πλευρά και στρατηγικοί εταίροι με την Τουρκία».

Arnavutluk ile #BayraktarTB2 SİHA ihracat sözleşmesi imzaladık. 🇹🇷 🇦🇱



Bu anlaşma ile #BayraktarTB2 SİHA ihraç edilecek ülke sayımız 27 oldu.



We signed an export contract for the #BayraktarTB2 armed UAV with Albania. 🇹🇷 🇦🇱#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/ZlPX0MegCC