Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στη Γαλλία - Μαίνονται οι πυρκαγιές στην Ισπανία

Στο «κόκκινο» εκτοξεύονται οι θερμοκρασίες στη Γαλλία, με τον υδράργυρο να αναμένεται να φτάσει σήμερα τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Μετά τις θερμοκρασίες ρεκόρ που καταγράφηκαν χθες, Σάββατο, σε πολλά μέρη της χώρας, το πρώιμο για την εποχή κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα μεταφέρεται σήμερα στα ανατολικά.

Στη Γαλλία, σχεδόν τα τρία τέταρτα του πληθυσμού, ήτοι 45 εκατομμύρια άνθρωποι, είχαν τεθεί χθες σε κόκκινο ή πορτοκαλί συναγερμό για πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Σήμερα το πρωί η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας, η Météo-France, ήρε τον κόκκινο συναγερμό για 11 διαμερίσματα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, αλλά διατήρησε τον πορτοκαλί συναγερμό για 50 διαμερίσματα στην κεντρική και την ανατολική Γαλλία.

Μάλιστα χάρτης, δείχνει ότι από τη μία πλευρά της χώρας μέχρι και την άλλη οι θερμοκρασίες που επικρατούν μπορεί να έχουν διαφορές ακόμη και 23 βαθμούς Κελσίου.

23 degrees temperature difference over about 220 km. Quite the temperature gradient over NW France... #canicule pic.twitter.com/MK0ORNL35q — Richard Dixon (@catinsight) June 18, 2022

Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στις ακτές του Ατλαντικού, στην αρχή μιας υποβάθμισης του φαινομένου, η οποία αναμένεται την Κυριακή το βράδυ, και που θα επιτρέψει στον καύσωνα «να υποχωρήσει σταδιακά και να αφορά πλέον μόνον το ανατολικό τμήμα της χώρας», σύμφωνα με την γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία.

Το βράδυ του Σαββάτου, απροσδόκητη και ισχυρή ριπή ανέμου στην ακτή της Νορμανδίας προκάλεσε τον θάνατο ενός kite surfer, ρίχνοντάς τον σε βιτρίνα εστιατορίου στο Βιλιέ-σιρ-μερ, στη βορειοδυτική Γαλλία.

Αν και οι θερμοκρασίες αναμένεται να πέσουν στα δυτικά, ο καύσωνας θα συνεχιστεί στις περιφέρειες του βορειοανατολικού τμήματος της χώρας, κυρίως στην Αλσατία, όπου η Météo France προβλέπει ο υδράργυρος να φτάσει τους έως και 38 βαθμούς Κελσίου.

Στους 42,9 βαθμούς το Μπιαρίτς

Το κύμα καύσωνα κλιμακώθηκε το Σάββατο στη νοτιοδυτική Γαλλία όπου «θερμοκρασίες κοντά στους 42/43 βαθμούς Κελσίου» καταγράφηκαν τοπικά στη νότια Ακουιτανία, σύμφωνα με την Météo France. Εξάλλου «καταρρίφθηκαν απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασιών», κυρίως με αυτό του Μπιαρίτς όπου το θερμόμετρο έδειξε 42,9 βαθμούς, 2,3 βαθμούς πιο πάνω από το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2003.

Ακυρώθηκαν εορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις

Σε ορισμένες πόλεις, πολλοί ήταν αυτοί που επισκέφθηκαν μουσεία σε αναζήτηση λίγης δροσιάς. Στο Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπου το θερμόμετρο έδειχνε 40 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία, η είσοδος στα μουσεία ήταν δωρεάν.

Στην γαλλική πρωτεύουσα, στο Μουσείο της Απελευθέρωσης του Παρισιού, μουσείο του στρατηγού Λεκλέρκ - μουσείο Ζαν Μουλέν, η Σόνια Ντε Μαν, μια 70χρονη Βελγίδα τουρίστρια που βρισκόταν εκεί με την κόρη της, είπε ότι "επέλεξε ένα μουσείο μέσα στην ημέρα" παρά να επισκεφθεί την Μονμάρτη, όπως προγραμμάτιζε. Οι δυο τους θα είχαν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν κάποιο από τα πάρκα και τους κήπους του Παρισιού που θα έμεναν ανοιχτοί όλη τη νύχτα λόγω του καύσωνα.

Στη νοτιοανατολική Γαλλία, πυρκαγιά που προκλήθηκε από βολή πυροβολικού σε σημαντικό στρατόπεδο εκπαίδευσης του γαλλικού στρατού έκαψε περίπου 6.000 στρέμματα βλάστησης, αλλά επρόκειτο να τεθεί υπό έλεγχο.

Μαίνονται πυρκαγιές στην Ισπανία

Η Ισπανία, η οποία αντιμετώπισε επίσης ένα ασυνήθιστο γι' αυτήν την εποχή κύμα καύσωνα, εξακολουθούσε χθες Σάββατο να δίνει μάχη με μεγάλη πυρκαγιά, την οποία προσπαθούσαν να θέσουν υπό έλεγχο οι πυροσβέστες της.

Ο πολλαπλασιασμός των κυμάτων καύσωνα στην Ευρώπη αποτελεί άμεση συνέπεια των κλιματικών αλλαγών. Οι εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου αυξάνουν την ισχύ, τη διάρκεια και τον ρυθμό επανάληψης των κυμάτων καύσωνα, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Το τρέχον κύμα ήρθε από το Μαγρέμπ μέσω της Ιβηρικής Χερσονήσου.

Στην Ισπανία, οι πυροσβέστες συνέχιζαν χθες, τελευταία ημέρα του καύσωνα, να μάχονται κατά των πυρκαγιών στη χώρα, μία εκ των οποίων κατέστρεψε σχεδόν 200.000 στρέμματα στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, ενώ η θερμοκρασία έφτασε τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Η πιο μεγάλη από τις δασικές αυτές πυρκαγιές εξακολουθούσε χθες το απόγευμα να μην έχει τεθεί υπό έλεγχο στην Σιέρα δε λα Κουλέμπρα, έναν ορεινό όγκο της περιφέρειας Καστίλλης-Λεόν, στη βορειοδυτική Ισπανία, κοντά στα σύνορα με την Πορτογαλία. Συνολικά σχεδόν 200.000 στρέμματα κάηκαν εκεί.

The firefighters' strategy is to prevent the fire from reaching Ferreras de Arriba. #Zamora-#Spain pic.twitter.com/AJKwOpMlY6 — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) June 17, 2022

Την ίδια ώρα εκατοντάδες κάτοικοι 11 χωριών αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τις εστίες τους που απειλούνταν από τις φλόγες, ενώ οι αρχές υποχρεώθηκαν να κλείσουν αρτηρία της εθνικής οδού και να διακόψουν τη λειτουργία σιδηροδρομικής γραμμής του τρένου υψηλής ταχύτητας ανάμεσα στη Μαδρίτη και την περιφέρεια της Γαλικίας, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Οι πυροσβέστες στην Ισπανία εξακολουθούσαν εξάλλου να αγωνίζονται για την κατάσβεση πυρκαγιών στην Καταλονία και την Ναβάρα.