Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής ζήτησε την παραίτηση του Τραμπ

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Πατ Τούμεϊ δήλωσε σήμερα ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να παραιτηθεί, μετά την εισβολή των υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο, την περασμένη εβδομάδα.

Ο Τούμεϊ, ο οποίος είναι συντηρητικός και μέχρι πρόσφατα στήριζε τον Τραμπ, είναι ο δεύτερος Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής που ζητά ευθέως την παραίτησή του.

«Πιστεύω ότι το καλύτερο για τη χώρας μας θα ήταν να παραιτηθεί ο πρόεδρος και να φύγει το συντομότερο δυνατόν», είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Meet the Press του τηλεοπτικού δικτύου NBC. Πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει ότι επαρκεί ο χρόνος για να παραπεμφθεί ο Τραμπ, καθώς απομένουν μόνο 10 ημέρες μέχρι την ορκωμοσία του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν. Μιλώντας στην εκπομπή State of the Union του CNN, είπε ότι κατά την άποψή του η παραίτηση είναι «ο καλύτερος τρόπος για να αφήσουμε πίσω μας αυτό το πρόσωπο».

Η γερουσιαστής Λάιζα Μουρκόφσκι ήταν η πρώτη που δήλωσε, την Παρασκευή, ότι ο Τραμπ θα πρέπει να παραιτηθεί αμέσως και άφησε να εννοηθεί ότι η ίδια θα εξετάσει την πιθανότητα να αποχωρήσει από το Ρεπουμπλικανικό κόμμα αν οι Ρεπουμπλικάνοι δεν τον βάλουν στο περιθώριο.

Ο επίσης Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μπεν Σάσι, ο οποίος συχνά επέκρινε τον Τραμπ, είπε στο CBS News ότι «σίγουρα θα εξέταζε» να ψηφίσει υπέρ της παραπομπής του επειδή «καταπάτησε τον όρκο του».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ