Ρώσοι προσπαθούν να περάσουν στη Γεωργία μετά την κήρυξη επιστράτευσης από τον Πούτιν

Φωτογραφία που φέρεται να δείχνει νεαρούς ως επί το πλείστον Ρώσους να προσπαθούν να περάσουν σε γεωργιανό έδαφος μετά την κήρυξη μερικής επιστράτευσης από τον Βλαντίμιρ Πούτιν ανάρτησε το ουκρανικό δίκτυο NEXTA. Στη φωτογραφία φαίνεται μια ουρά από Ρώσους, στα ρωσογεωργιανά σύνορα.

Η ανακοίνωση της άμεσης επιστράτευσης 300.000 εφέδρων από τον Πούτιν σε τηλεοπτικό του διάγγελμα νωρίς σήμερα το πρωί, προκάλεσε φόβους ότι δεν θα επιτραπεί σε άνδρες που είναι σε μάχιμη ηλικία να φύγουν από τη Ρωσία.

Η φωτογραφία έχει προκαλέσει τα χλευαστικά και υβριστικά σχόλια πολλών Ουκρανών χρηστών που κάνουν λόγο για «δειλία των ορκ» όπως αποκαλούνται οι Ρώσοι στην Ουκρανία.

This is how the Russian-Georgian border looks now. pic.twitter.com/EOFFXGo6eR

Φάρσα ολκής έκαναν την ίδια στιγμή στον γιο του Ντμίτρι Πεσκόφ Νικολάι! Ο γιος του εκπροσώπου Τύπου του Ρώσου προέδρου, απάντησε σε τηλεφώνημα του Ντμίτρι Νιζόφτσεφ, παρουσιαστή της εκπομπής «Δημοφιλής πολιτική», ο οποίος του συστήθηκε ως στρατιωτικός επίτροπος, λέγοντας ότι θα πρέπει να παρουσιαστεί στο στρατολογικό γραφείο.

Russians line up in the queues to enter Georgia at the Larsi Checkpoint.



Georgian people concerned, government completely ignores another wave of the Russian influx and long-demanded #VisaRegimeForRussians. pic.twitter.com/VvdsRfN2V5