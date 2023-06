Ρωσία: Υποστηρικτές της Wagner και του Πούτιν ήρθαν στα χέρια στους δρόμους του Ροστόφ

Αναβρασμός επικρατεί στη Ρωσία μετά την ανταρσία της μισθοφορικής στρατιωτικής ομάδας Wagner κατά του Κρεμλίνου και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το NEXTΑ και το Visegrad 24 έχουν καταγραφεί συγκρούσεις πολιτών στους δρόμους του Ροστόφ. Σύμφωνα με το Visegrad 24 οι αψιμαχίες ήταν ανάμεσα σε υποστηρικτές της Wagner και σε υποστηρικτές του Πούτιν.

Δείτε το βίντεο:

BREAKING:



Street fights have broken out on the streets of Rostov between pro-Wagner and pro-Putin supporters. pic.twitter.com/hETymzmqh1