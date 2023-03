Ρωσία: 8,5 χρόνια κάθειρξη σε φοιτητή που δημοσίευσε «ψευδείς πληροφορίες» για τον στρατό

Δικαστήριο της Μόσχας καταδίκασε σήμερα (7/3) Ρώσο φοιτητή σε 8,5 χρόνια κάθειρξη επειδή ανήρτησε στο Telegram «ψευδείς» πληροφορίες για τον ρωσικό στρατό.

«Ο 23χρονος φοιτητής του Μαθηματικού και του τμήματος Πληροφορικής στο πανεπιστήμιο Λομονόσοφ της Μόσχας, Ντμίτρι Ιβάνοφ, κρίθηκε ένοχος για διασπορά "ψευδών ειδήσεων" για τον ρωσικό στρατό με κίνητρο το πολιτικό μίσος», μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο Tass.

Για το αδίκημα αυτό, το οποίο εντάχθηκε στον ρωσικό ποινικό κώδικα μετά την εισβολή στην Ουκρανία, έχουν καταδικαστεί επανειλημμένα σε βαριές ποινές κάθειρξης άνθρωποι που έχουν επικρίνει δημοσίως τον πόλεμο.

A court in the Russian Federation sentenced Dmitry Ivanov, the administrator of the "Protest MSU" Telegram channel, to 8.5 years in prison for publishing "fakes about the army." Ivanov pleaded not guilty. pic.twitter.com/X6xTJRrgoS

Στον λογαριασμό του στο Telegram “Protestny MGU” (Ο MGU που διαμαρτύρεται), τον οποίο δημιούργησε για να καταγγέλλει τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των φοιτητών, ο Ιβάνοφ δημοσίευσε μεταξύ άλλων μηνύματα με τα οποία επέκρινε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ρωσία αποκαλεί την εισβολή στην Ουκρανία «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» και οι αρχές υιοθέτησαν νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει ποινές έως 15 χρόνια κάθειρξη για οποιονδήποτε δημοσιεύει πληροφορίες για τον στρατό που κρίνονται «ψευδείς».

Χιλιάδες Ρώσοι που έχουν επικρίνει δημοσίως τον πόλεμο και τις ωμότητες του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία έχουν καταδικαστεί να καταβάλουν πρόστιμα. Δεκάδες άλλοι, που έχουν διωχθεί ποινικά αφού τους επιβλήθηκαν πολλά πρόστιμα, καταδικάστηκαν σε βαριές ποινές κάθειρξης ή αναμένουν την καταδίκη τους.

Dmitry Ivanov, a telegram channel owner, has been sentenced to 8.5 years in prison for "fake news dissemination".

The real reason is that he posted videos and texts to raise awareness of the Russian military crimes like the massacre in Bucha. pic.twitter.com/HjLTCI15YP