Ρωσία: Άνδρας αυτοπυρπολήθηκε στο κέντρο της Μόσχας

Ένας άνδρας αυτοπυρπολήθηκε σήμερα στο κέντρο της Μόσχας, αφότου έριξε πάνω του ένα εύφλεκτο υλικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έγινε γνωστό από την αστυνομία.

Αστυνομικοί και περαστικοί έσβησαν τη φωτιά λίγα λεπτά μετά, αναφέρει η αστυνομία της Μόσχας σε μια ανακοίνωση. Προσθέτει πως ο άνδρας φαίνεται πως προέβη στη συγκεκριμένη πράξη, λόγω προσωπικών προβλημάτων.

Το περιστατικό συνέβη την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωναν στη Μόσχα και δεκάδες άλλοι σε άλλες πόλεις της Ρωσίας για να ζητήσουν την αποφυλάκιση του επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη αυτή τη στιγμή ότι το περιστατικό αυτό συνδέεται με τις διαδηλώσεις.

Man sets himself on fire at a protest in Moscow moments ago.



That’s one way to get everyone’s attention. pic.twitter.com/csqGedRpwg