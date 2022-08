Νεκρή από βόμβα η κόρη του «καθοδηγητή» του Κρεμλίνου

Η κόρη του στενού συνεργάτη του Βλαντιμίρ Πούτιν, Αλεξάντερ Ντούγκιν έπεσε νεκρή από έκρηξη βόμβας στο αυτοκίνητό της κοντά στην πρωτεύουσα της Ρωσίας το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης η έκρηξη σημειώθηκε ενώ η Ντάρια Ντούγκινα επέστρεφε στο σπίτι της. Στο αυτοκίνητο θα βρισκόταν και ο πατέρας της, ο οποίος έχει ονομαστεί ως ο «εγκέφαλος του Πούτιν», με τον Αλεξάντερ Ντούγκιν να αποφασίζει την τελευταία στιγμή να επιστρέψουν με ξεχωριστά αυτοκίνητα από εκδήλωση στην οποία παραβρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου.

Πιστεύεται, ότι ο πατέρας της, ο Ρώσος φιλόσοφος Αλεξάντρ Ντούγκιν ήταν ο στόχος της επίθεσης.

Darya Dugina, Daughter of Aleksandr Dugin, often referred to as "Putin's brain", was assassinated in a car explosion near Moscow. pic.twitter.com/Mv6ELskCHK



Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα Telegram φέρονται να απεικονίζουν τον Ντούγκιν να παρακολουθεί σε κατάσταση σοκ τα σωστικά συνεργεία να φτάνουν στο σημείο της έκρηξης ενώ το αυτοκίνητο με επιβάτιδα την κόρη του έχει πάρει φωτιά.

Αστυνομικές πηγές είπαν στο πρακτορείο ειδήσεων Tass ότι μια γυναίκα οδηγός έχασε τη ζωή της όταν σημειώθηκε έκρηξη σε SUV στο χωριό Bolshiye Vyazemy.

Αν και ακόμα δεν υπάρχουν πληροφορίες για το ποιος μπορεί να τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό, ο επικεφαλής του DPR στο Ντονέτσκ, Ντένις Πουσίλιν, κατηγόρησε τους Ουκρανούς «τρομοκράτες» για την έκρηξη.

A Land Cruiser Prado carrying the daughter of famed Rashist ideologist Alexander Dugin was blown up near Moscow.



The explosion occurred near the village of Bolshiye Vyazemi. Dugin's daughter Daria died on the spot. pic.twitter.com/KFwOxUVcic