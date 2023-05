Ρωσία: Εκκένωση χωριού στο Σβερντλόφσκ λόγω δασικής πυρκαγιάς

Δασική πυρκαγιά που μαίνεται εκτός ελέγχου στην περιοχή Σβερντλόφσκ στα Ουράλια Όρη υποχρέωσε χθες Σάββατο τις Αρχές να διατάξουν την εκκένωση χωριού όταν οι φλόγες πλησίασαν πυριτιδαποθήκη.

Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα στην κοινότητα Περβομάισκι, η οποία εκκενώθηκε προτού η πυριτιδαποθήκη γίνει παρανάλωμα του πυρός. Οι τοπικές αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους γειτονικών χωριών να βρίσκονται σε εγρήγορση για το ενδεχόμενο να χρειαστεί να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τις εστίες τους.

Forest fire in Russia's Sverdlovsk Oblast approaches 18 gunpowder storage facilities, Russian state media report



The village of Pervomayskoye in Sverdlovsk Oblast, home to about 400 people, is reportedly preparing for evacuation.

