Ρωσία: Ένοπλος δολοφόνησε τον αναπληρωτή του γραφείου επιστράτευσης στο Κρασνοντάρ

Ο αναπληρωτής του γραφείου επιστράτευσης στην πόλη Κρασνοντάρ, που ήταν και διοικητής ενός υποβρυχίου του στόλου της Μαύρης Θάλασσας, δολοφονήθηκε σήμερα, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

😈 In Russia, the commander of the "Krasnodar" submarine, from which "Kalibr" was launched over Ukraine, was killed - rosZMI



In Krasnodar, the deputy head of the city department was shot during a morning run ; he was a captain of the 2nd rank and a submarine commander pic.twitter.com/ihjXu2alY3