Ρωσία: Ένοπλος συνελήφθη αφού άνοιξε πυρ σε στρατολογικό κέντρο στην περιφέρεια Ιρκούτσκ

Ένας ένοπλος τέθηκε σήμερα υπό κράτηση αφού άνοιξε πυρ σε στρατολογικό κέντρο στην περιφέρεια Ιρκούτσκ της Ρωσίας, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

Ο ένοπλος, ο οποίος φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης να λέει σε αστυνομικούς πως είναι ο 25χρονος Ρουσλάν Ζίνιν, άνοιξε πυρ σε στρατολογικό κέντρο της πόλης Ουστ-Ιλίμσκ. Σε άλλο βίντεο φαίνεται να πυροβολεί τουλάχιστον μία φορά μέσα στο στρατολογικό κέντρο.

Mobilized man killed a drafting office commander in Ust-Ilimsk, Irkutsk region, Russia.



Alexandr Yeliseev, the commander, was shot four times almost point blank.



The murderer is Ruslan Zinin, born in 1997, "partially mobilized". He decided jail is better than death in Ukraine.