Ρωσία: Επίθεση με κόκκινη μπογιά κατά του διευθυντή της Novaya Gazeta

Ο Ρώσος δημοσιογράφος Ντμίτρι Μουράτοφ, ο βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης διευθυντής της ανεξάρτητης εφημερίδας Novaya Gazeta, ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι δέχτηκε επίθεση από έναν άγνωστο που τον ψέκασε με ένα κόκκινο υγρό μέσα σε ένα τρένο.

«Ένας άγνωστος επιτέθηκε στον διευθυντή της Novaya Gazeta μέσα στο βαγόνι ενός τρένου» ανέφερε η εφημερίδα στο Telegram.

«Έχυσαν λαδομπογιά με ασετόν σε όλο το κουπέ. Τα μάτια μου καίνε φριχτά. Στο τρένο από τη Μόσχα για τη Σαμάρα. Η αναχώρηση είχε ήδη καθυστερήσει 30 λεπτά. Θα προσπαθήσω να πλυθώ» ανέφερε ο ίδιος ο Μουράτοφ, στην ανάρτηση αυτή. Ο δράστης «φώναξε: Μουράτοφ, αυτό είναι για τους δικούς μας», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από δύο φωτογραφίες που προφανώς τραβήχτηκαν από τον δημοσιογράφο: η μία τον δείχνει να κοιτάζεται στον καθρέφτη, πιθανότητα στην τουαλέτα του τρένου, ενώ το κεφάλι, ο κορμός και τα χέρια του είναι καλυμμένα με μια κόκκινη ουσία. Η δεύτερη δείχνει το κουπέ του τρένου, με μεγάλη ποσότητα ενός κόκκινου υγρού.

The editor-in-chief of Novaya Gazeta, Nobel Peace Prize winner Dmitry Muratov was attacked on a train and doused with oil paint and acetone. pic.twitter.com/4NoAOeucEy