Ζαχάροβα: Η Ρωσία επικρίνει την Γερμανία που θα ενισχύσει τον στρατό της

Το σχέδιο της Γερμανίας να ενισχύσει τον στρατό της επέκρινε το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, εκτιμώντας ότι αυτό ισοδυναμεί με «επαναστρατιωτικοποίηση» που παραπέμπει στη ναζιστική περίοδο (1933-45).

Στα τέλη Μαΐου η κυβέρνηση και η συντηρητική αντιπολίτευση της Γερμανίας κατέληξαν σε συμφωνία, ώστε να τροποποιήσουν τους δημοσιονομικούς κανόνες και να αποδεσμεύσουν 100 δις ευρώ για να εκσυγχρονίσουν τις ένοπλες δυνάμεις, απέναντι στη ρωσική απειλή.

«Το θεωρούμε ως πρόσθετη επιβεβαίωση, ότι το Βερολίνο πήρε τον δρόμο μιας νέας επαναστρατιωτικοποίησης. Ξέρουμε καλά, πώς θα μπορούσε να τελειώσει αυτό» είπε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα.

Η δήλωση αυτή φαίνεται να παραπέμπει στον επανεξοπλισμό της Γερμανίας από τους Ναζί κατά τη δεκαετία του 1930 και τον επακόλουθο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, που ξεκίνησε ο Αδόλφος Χίτλερ.

Η αποδέσμευση των 100 δις ευρώ για τον γερμανικό στρατό συνιστά σημαντική στροφή στην πολιτική της Γερμανίας η οποία, τα τελευταία χρόνια, δεν συμμορφωνόταν με τις δεσμεύσεις, που είχε αναλάβει απέναντι στο ΝΑΤΟ, ένα γεγονός που προκάλεσε την οργή των ΗΠΑ.

Μετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου, η Γερμανία περιόρισε τον στρατό της από 500.000 άνδρες το 1990, την εποχή της επανένωσης, σε περίπου 200.000 σήμερα. Τα στελέχη του στρατού διαμαρτύρονταν, επίσης συχνά για τις βλάβες που παρουσιάζονταν στα μαχητικά αεροσκάφη, τα πολεμικά πλοία ή τα άρματα μάχης.

