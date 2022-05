Ρωσία: Η Gazprom αναστέλλει την παροχή φυσικού αερίου στη Φινλανδία

H εταιρεία Gazprom Export, ο εξαγωγικός βραχίονας του ρωσικού κολοσσού φυσικού αερίου Gazprom, επιβεβαίωσε, ότι θα αναστείλει από το Σάββατο, τις πωλήσεις φυσικού αερίου στην κρατική φιλανδική εταιρεία Gasum.

Η Gazprom Export ανακοίνωσε, ότι αυτό έγινε επειδή η Gasum δεν έχει καταβάλλει τις πληρωμές για το φυσικό αέριο που τις παρέδωσε τον Απρίλιο, οι οποίες πρέπει να γίνονται σε ρούβλια σύμφωνα με τους νέους ρωσικούς κανόνες.

Η Gazprom ανέφερε επίσης, ότι θα υπερασπισθεί τα συμφέροντά της, στη διαδικασία της διαιτησίας στην οποία προσέφυγε η φινλανδική εταιρεία.

