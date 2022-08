Ρωσία: Η Ουκρανία ετοιμάζει «προβοκάτσια» στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας κατηγόρησε το Κίεβο ότι σχεδιάζει «προβοκάτσια» στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στην Ουκρανία, την Παρασκευή, στη διάρκεια της επίσκεψης που πραγματοποιεί στη χώρα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, σύμφωνα με το Ρόιτερς. Το Reuters επισημαίνει ότι το ρωσικό υπουργείο δεν παρέχει στοιχεία για να υποστηρίξει τον ισχυρισμό του αυτό.

Στην ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σημειώνει επίσης ότι ο ρωσικός στρατός δεν έχει αναπτύξει «βαριά όπλα» μέσα ή γύρω από τον πυρηνικό σταθμό, ο οποίος βρίσκεται στη νότια Ουκρανία και τελεί υπό τον έλεγχο της Μόσχας.

«Υπογραμμίζουμε ότι ο ρωσικός στρατός δεν έχει βαριά όπλα μέσα στον χώρο του (πυρηνικού) σταθμού και στις γύρω περιοχές. Μόνο μονάδες που εγγυώνται την ασφάλεια βρίσκονται εκεί», προσθέτει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στην ανακοίνωσή του, την οποία επικαλείται το AFP.

«Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εγγυηθούν την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια», συνεχίζει.

Σύμφωνα με το AFP, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας κατηγορεί το Κίεβο ότι θέλει να προετοιμάσει μια «ηχηρή προβοκάτσια» εκεί με αφορμή την επίσκεψη στην Ουκρανία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, προσθέτει το AFP, ουκρανικές μονάδες πυροβολικού προβλέπουν να ανοίξουν πυρ στον σταθμό για να κατηγορήσουν στη συνέχεια τη Ρωσία ότι προκάλεσε πυρηνικό ατύχημα.

Οι μάχες γύρω από τον κατεχόμενο από τις ρωσικές δυνάμεις πυρηνικό σταθμό έχουν εγείρει φόβους για καταστροφή και ο Γκουτέρες έχει δηλώσει ότι θέλει την εγκαθίδρυση αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης γύρω από τον σταθμό.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε ότι μίλησε με τον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, ο οποίος είναι έτοιμος να ηγηθεί αντιπροσωπείας στον σταθμό.

«Υπογράμμισα με έμφαση τον επείγοντα χαρακτήρα της αποστολής αυτής για να αντιμετωπιστούν οι απειλές στην πυρηνική ασφάλεια που οφείλονται στις εχθροπραξίες της Ρωσίας», ανέφερε σε μήνυμά του στο Twitter.

