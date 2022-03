Ρωσία: Η ουκρανική πόλη Λβιβ επλήγη με πυραύλους κρουζ

Η Ρωσία έπληξε στρατιωτικούς στόχους στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας με υψηλής ακρίβειας πυραύλους κρουζ, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Συγκεκριμένα, χτυπήθηκε ένας χώρος αποθήκευσης καυσίμων που χρησιμοποιείται από τις ουκρανικές δυνάμεις κοντά στη Λβιβ με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Επιπλέον, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυραύλους κρουζ για να χτυπήσουν εργοστάσιο της πόλης που χρησιμοποιείται για την επισκευή αντιαεροπορικών συστημάτων, σταθμών ραντάρ και σκοπεύτρων για άρματα μάχης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας συνεχίζουν τις επιθετικές ενέργειες στο πλαίσιο της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», ανέφερε σε μια ανακοίνωση το υπουργείο Άμυνας.

Η Ρωσία χρησιμοποίησε πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που εκτοξεύθηκαν από τη θάλασσα προκειμένου να καταστρέψει ένα οπλοστάσιο πυραύλων S-300 και αντιαεροπορικά συστήματα πυραύλων BUK κοντά στο Κίεβο, ανέφερε. Ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν επίσης έναν αριθμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drone), προστίθεται στην ανακοίνωση.

