Ρωσία: «Χτυπήθηκε πετρελαϊκός σταθμός στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ»

Τμήματα ενός πετρελαϊκού τερματικού σταθμού έπληξε βομβαρδισμός σε περιοχή της ρωσικής περιφέρειας Μπριάνσκ, όπως ισχυρίζονται ρωσικά ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα απέτρεψε το Σάββατο την πτήση ενός ουκρανικού αεροσκάφους στον εναέριο χώρο της περιφέρειας Μπριάνσκ, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Ρωσίας, επικαλούμενα τον κυβερνήτη Αλεξάντερ Μπογκομάζ.

Μάλιστα, προσθέτουν ότι ο βομβαρδισμός έπληξε τμήματα ενός πετρελαϊκού τερματικού σταθμού και της περιοχής που βρίσκεται γύρω από αυτόν.

«Δεν υπάρχουν θύματα», μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA. Επιπλέον, ο κυβερνήτης πρόσθεσε ότι ένα κτίριο διαχείρισης καυσίμων στον τερματικό σταθμό καταστράφηκε.

