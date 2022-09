Με απουσία του Πούτιν και των Δυτικών ηγετών πραγματοποιείται η κηδεία του Γκορμπατσόφ

Κανένας Ευρωπαίος ηγέτης δεν αναμένεται να παραστεί στην κηδεία του τελευταίου ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης, του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, η οποία θα πραγματοποιηθεί το πρωί του Σαββάτου στη Μόσχα, ενώ θα απουσιάζει και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Παρά την εκτίμηση που τρέφουν το Λονδίνο, το Παρίσι και το Βερολίνο στον Γκορμπατσόφ για τη συμβολή του στον τερματισμό του Ψυχρού Πολέμου, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει οξύνει την ένταση μεταξύ της Δύσης κα της Μόσχας.

