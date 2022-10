Ρωσία: Νεκροί οι δύο πιλότοι του ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους

Νεκροί είναι οι δύο πιλότοι του ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους που κατέπεσε σήμερα στην πόλη Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι, στο δεύτερο δυστύχημα μέσα σε έξι ημέρες, με την εμπλοκή μαχητικού Sukhoi.

Σε μία ανάρτησή του στο Telegram, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ιγκόρ Κόμπζεφ ανέφερε ότι το αεροσκάφος έπεσε πάνω σε ένα διώροφο σπίτι στην αναφερόμενη πόλη. Ο ίδιος, δημοσίευσε ένα βίντεο με πυροσβέστες να σκαρφαλώνουν στα συντρίμμια ρίχνοντας νερό για την κατάσβεση της φωτιάς.

“Run away! Run!" A first minutes after the arrival of rescuers at the crash site of ‘Su-30’ in #Irkutsk . The fire has now been completely #extinguished . -Video RT #Russia https://t.co/wAXwPwITtH pic.twitter.com/mFepL6ZbM6

The latest Russian technology was able to turn a fighter jet into a kamikaze drone.



According to preliminary information, the residents of the house in #Irkutsk were not injured when the plane crashed.



But the pilots will never fly to bomb Ukrainian cities. pic.twitter.com/DzQlVmAnnA